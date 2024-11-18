В Зарайске модернизировали контейнерную площадку

сегодня в 13:25

На улице Привокзальной в Зарайске завершилась полная модернизация контейнерной площадки. В рамках этой работы было увеличено количество баков и установлено ограждение для бункера крупногабаритных отходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга Зарайск.

Эксперт отдела благоустройства и окружающей среды администрации городского округа Зарайск Дарья Диаз-Родригез рассказала, что для основания площадки был использован асфальт. Это решение позволяет предотвратить проваливание тяжелых заполненных контейнеров в грунт.

«Мы также устанавливаем крышу и ограждения с трех сторон площадки, чтобы мусор не разлетался», — добавила она.

Новая площадка значительно улучшает условия для сбора отходов в этом микрорайоне.

В Зарайске модернизация контейнерных площадок осуществляется в рамках областной программы благоустройства, рассчитанной на два года. Городские власти планируют завершить все работы уже в этом году, опережая запланированные сроки. В программу модернизации вошли площадки на улицах Возрождения, Первомайской, Октябрьской, Карла Маркса и Полевой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.