В восьми округах Подмосковья на выходных будет работать экомобиль

Каждые выходные экомобиль отправляется в путь по муниципалитетам Московской области, останавливаясь на разных локациях. Жители региона могут сдавать пластик на переработку и получать бонусы от ВкусВилл, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Делимся списком адресов, где остановится спецтранспорт в эти выходные:

23 августа:

Мытищи

Адрес: ул. Луначарского, парковка перед ТЦ «Перловский»;

Химки

Адрес: ул. Ленинградская д. 9, д. 16;

Серпухов

Адрес: Московское шоссе, д. 55, парковка перед ТЦ «Б-Класс»;

Видное

Адрес: Солнечный бул., д. 10, ТЦ «Курс» (парковка).

24 августа:

Красногорск

Адрес: мкр. Опалиха, площадь разворотного круга на 28+340 км Волоколамского шоссе (географические координаты: 55.839762, 37.252419);

Балашиха

Адрес: ул. Объединения, д. 4 (географические координаты: 55.825662, 37.966829)

Люберцы

Адрес: п. Малаховка, Быковское шоссе, 62;

Коломна

Адрес: вблизи ДК «Цементник» (географические координаты 55.052525, 38.844288).

Какие виды вторсырья можно сдать — информация по ссылке.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.