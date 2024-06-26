В восьми округах Подмосковья прошли гидроиспытания тепловых сетей

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы приняли участие в работе 8 муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Гидравлические испытания прошли в восьми городских округах: Домодедовский, Ленинский, Балашиха, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Красногорский, Одинцовский и Люберецкий.



«Подготовка к зиме — это неотъемлемая часть нашей работы, которая позволяет обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение для всех жителей региона. Результаты гидроиспытаний подтверждают готовность большинства тепловых сетей к зимнему сезону», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В ходе проверок повышенным давлением были протестированы 25 участков теплопроводов. Из них 17 участков успешно прошли испытания, что свидетельствует об их готовности к работе в осенне-зимний период. На восьми участках были обнаружены утечки, которые будут устранены, после чего гидроиспытания на этих участках проведут повторно.

«Наша задача — своевременно выявлять и устранять все неполадки, чтобы минимизировать риски в зимний период. Мы продолжаем работу над улучшением состояния тепловых сетей Подмосковья», — добавил Велиховский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.