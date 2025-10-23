В Воскресенске завод по утилизации отходов подтвердил ведущие экологические стандарты

Практической демонстрацией эффективности масштабного проекта Ростеха по энергоутилизации отходов стал завод в Воскресенске. Введенный в эксплуатацию в декабре 2024 года Воскресенский завод уже переработал более 470 тыс. тонн коммунальных отходов. Благодаря передовой технологии, эти отходы были преобразованы в свыше 270 млн кВт*ч «зеленой» энергии. Экологический эффект предприятия значителен: предотвращено попадание на полигоны огромного объема мусора и исключены выбросы в атмосферу около 500 тыс. тонн углекислого газа. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Проект Ростеха по строительству заводов энергоутилизации отходов получил высшую оценку по шкале «зеленых» кредитов от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Итоговая оценка составила GR-1, что подтверждает соответствие финансирования национальной таксономии «зеленых» проектов.

АКРА использует пятиуровневую шкалу, где GR-1 обозначает превосходство по всем ключевым критериям экологической ответственности и устойчивого развития. Рейтинг присвоен независимыми экспертами после оценки синдицированного кредита, предоставленного в 2024 году для реализации экологического проекта.

В отчете агентства отмечается, что проект Ростеха полностью соответствует показателям ресурсной и энергетической эффективности. Также подчеркивается, что при утилизации и обезвреживании отходов применяются передовые технологические стандарты.

Рейтинг GR-1 присваивается проекту по строительству заводов энергоутилизации отходов уже третий раз с 2022 года. Программа Ростеха стала первой в России, получившей официальную верификацию «зеленого кредита» по новым национальным стандартам — российской таксономии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.