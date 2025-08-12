В Воскресенске завершили благоустройство двора в центральной части города

В городском округе Воскресенск активно ведется благоустройство дворовых территорий. Глава округа Алексей Малкин вместе с профильными специалистами оценил качество выполненных работ во дворе домов № 13, 13а, 13б, 13в, 15, 17/1 и 17/2 на улице Менделеева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«При благоустройстве мы всегда прислушиваемся к нашим дорогим жителям. Долгое время здесь стояла контейнерная площадка, которая не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям, доставляла жителям дискомфорт. Ее перенесли на другое место. Сейчас здесь просторная парковка. В ближайшее время мы установим во дворе новую детскую игровую площадку. Надеюсь, жители будут удовлетворены. Отмечу, что все работы выполнены в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева», — отметил глава округа.

Во дворе обновили тротуары и пешеходные дорожки, установили новые бордюры, оборудовали дополнительные парковочные места и подготовили основание для игровой площадки. Всего в этом году в округе будет благоустроено девять дворовых территорий.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.