В Воскресенске завершается строительство новой котельной в мкр. Лопатинский

В микрорайоне Лопатинский города Воскресенска завершается строительство новой блочно-модульной котельной. Уже успешно запущены два котла. Специалисты проводят пуско-наладочные работы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Строительство котельной находится на личном контроле главы округа Алексея Малкина. По информации компании, выполняющей работы, максимум через 1,5 — 2 недели новая котельная должна выйти на необходимые параметры теплоносителя.

«Это долгожданное событие для нас, так как будут решены проблемы с отоплением более чем для ста домов микрорайона Лопатинский', — написал в своём канале глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Масштабные работы по модернизации котельных в Воскресенске направлены на обеспечение стабильного и бесперебойного теплоснабжения всех районов города в течение всего отопительного сезона.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.



«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.