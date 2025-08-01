В Воскресенске завершается ремонт крыши многоквартирного дома

В городском округе Воскресенск продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В доме № 36 по улице Центральной в микрорайоне Лопатинский сотрудники подрядной организации завершают ремонт кровли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На данном объекте уже выполнена гидроизоляция, утепление и грунтовка стяжки. Сейчас мы продолжаем укладку кровли, завершить работы планируем в течение десяти дней», — рассказал начальник участка Виталий Яскевич.

Как рассказали жители дома, ремонт крыши был необходим.

«Раньше крыша доставляла неудобства, куда только не обращались. Нашу просьбу услышали, и сделали замечательную крышу, которая больше не будет течь. По словам сотрудников, которые выполняют ремонт, она прослужит 25 лет и даже больше», — отметил житель дома Сергей Семенов.

За соблюдением строительных норм и правил при капремонте в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.