В Воскресенске заработала подстанция для увеличения элеткромощности больницы

Специалисты АО «Мособлэнерго» завершили работы по вводу в эксплуатацию подстанции, построенной для увеличения мощности электроснабжения ГБУЗ МО «Воскресенская больница». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Новая подстанция оснащена двумя силовыми трансформаторами мощностью 1200 кВА каждый. Она позволила увеличить мощность подачи электроэнергии в соматическое отделение и еще несколько корпусов больницы», — рассказал начальник Воскресенского производственного отделения Коломенского филиала АО «Мособлэнерго» Алексей Карпушкин.

Работы были проведены сотрудниками Воскресенского производственного отделения Коломенского филиала компании в рамках инвестиционной программы АО «Мособлэнерго», которая реализуется для обеспечения качественного электроснабжения потребителей Подмосковья.

Всего в рамках данной программы АО «Мособлэнерго» в 2025 году планирует построить и реконструировать 455,2 км воздушных и кабельных линий электропередачи на территории Московской области, а также ввести свыше 203,6 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.