В Воскресенске запустят новые котельные к зиме

«Провел очередной объезд котельных округа в рамках подготовки объектов теплоснабжения к предстоящему осенне-зимнему периоду. На этот раз вместе с моим заместителем Александром Бутором и представителями ООО „Газпром теплоэнерго МО“ проверили объекты теплоснабжения поселка Виноградово и деревни Золотово, где установлены новые котельные. По итогам выезда и осмотра назначил встречу с руководителем подрядной организации ООО «Манстрой капитал», в ходе которой утвердим сроки выполнения работ по отладке нового оборудования», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

В течение лета все работы должны быть завершены. Несмотря на небольшую зону обслуживания этих котельных, в муниципалитете стремятся обеспечить каждого жителя округа необходимыми ресурсами и комфортными условиями проживания.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, одной из ключевых задач работы блока ЖКХ является отопление. В этом году в регионе было большое количество обращений жителей Подмосковья об аварийных отключениях. Чтобы не столкнуться с проблемой ненадежного теплоснабжение в следующем сезоне, в Московской области реализуется масштабная программа по обновлению сетей и котельных.

«Работы, которые ежедневно сопровождаем, контролируем, реализуется, и эта программа, уверен, уже в эту зиму, покажет себя с положительной стороны. Мы заменим 1 000 км сетей», — рассказал Воробьев.