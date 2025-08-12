В Воскресенске восстановят более 9 км сетей ХВС

Для обеспечения стабильного водоснабжения жителей микрорайона Лопатинский города Воскресенска в настоящее время подрядной организацией ведутся восстановительные работы системы холодного водоснабжения общей протяженностью более 9 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы охватывают:

ул. Центральная — 2,1 км,

ул. Комсомольская — 1,3 км,

от скважин до водозаборного узла (ВЗУ) — 5,3 км,

т ВЗУ до котельной № 1 — 0,6 км,

к котельной № 3 — 0,14 км.

«Все работы проводятся согласно графику, выполнение восстановительных мероприятий обеспечит надежность и безопасность подачи питьевой воды населению, а также позволит без сбоев войти в осенне-зимний период», — прокомментировал глава г. о. Воскресенск Алексей Малкин.

На сегодняшний день завершен ряд мероприятий на двух основных участках: от ВЗУ до котельной № 1 и от скважин до ВЗУ. На объекте задействовано 9 человек квалифицированного персонала, в том числе инженеры-техники, и специализированная строительная техника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал контролировать мероприятия по водоснабжению и водоотведению. Самые большие города, которых касается программа, это Истра, Можайск, Дмитров, Одинцово, Солнечногорск, Щелково.

«Но и другие муниципалитеты не менее важны. По прохождению контрольных отметок не все идут в графике. Обращаем внимание на Егорьевск, Пушкинский и Истру», — сказал Воробьев.