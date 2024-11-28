В Воскресенске реконструируют котельную

сегодня в 13:30

В Воскресенске в рабочем поселке Фосфоритный ведутся активные работы по масштабной реконструкции котельной. Завершение работ по модернизации объекта теплоснабжения обещает жителям надежную и бесперебойную подачу тепла в зимний период. Реконструированная котельная будет отапливать большое количество абонентов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь установлено четыре газовых котла. Мощность объекта составит 11,26 Гкал/ч. К ней будет подключено 37 многоквартирных домов, одна школа и один детский сад.

Реконструкция котельной реализуется в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Московская область». Благодаря модернизации поселок Фосфоритный получит современную и надежную систему теплоснабжения.

«Газпром теплоэнерго Московская область» продолжает строительство и модернизацию объектов теплоснабжения в рамках концессионного соглашения администрацией городского округа Воскресенск и правительством Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась