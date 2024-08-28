В Воскресенске рабочие продолжают благоустройство дворовых территорий

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На территории городского округа Воскресенск продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. В рамках первого этапа завершено благоустройство дворовых территорий на улице Менделеева, Первомайской и мкр. Лопатинский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и парковок, обустройство тротуаров и установка дорожных бортовых камней.

Проведению благоустройства предшествовали выезды на места специалистов и обсуждения с жителями вопросов установки бордюров и парковок, обновления тротуаров и пешеходных дорожек. Все предложения и замечания были приняты к сведению.

Все работы по благоустройству дворовых территорий находятся на контроле главы городского округа Воскресенск Алексея Малкина. Создание удобной, качественной и комфортной городской среды для жизни граждан — одна из главных задач муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.