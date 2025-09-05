В Воскресенске продолжается замена водопроводных сетей

В городском округе Воскресенск ведется подготовка к отопительному сезону. Уже 15 сентября на объектах теплоснабжения начнут пробные запуски тепла. Глава муниципалитета Алексей Малкин проверил ход работ по замене водопроводных сетей в микрорайоне Лопатинский и городе Белоозерский. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Провел контроль ремонтных работ, которые проводит компания «А-Групп». В городе Белоозерский будет проложен новый трубопровод к котельной, питающей Красный Холм. Такие же работы у нас проводятся и в котельной № 1 города Белоозерского, и на территории микрорайона Лопатинский», — отметил Алексей Малкин.

Работы проводятся согласно графику. Выполнение восстановительных мероприятий обеспечит надежность и безопасность подачи ресурса населению, а также позволит без сбоев войти в осенне-зимний период.

«В городском округе Воскресенск мы проводим капитальный ремонт водопроводных сетей для обеспечения котельных водой. Сейчас в городе Белоозерский проводим работы возле котельной № 2. Завершить их планируется 12 сентября. Также порядка десяти километров сетей перекладываем в микрорайоне Лопатинский. Работаем в графике, опозданий не будет. На данный момент задействовано 38 сотрудников, 6 единиц техники», — рассказал учредитель подрядной организации ООО «А-Групп» Георгий Данилушкин.

