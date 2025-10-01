В Воскресенске продолжается модернизация теплосетей

В городском округе Воскресенск начались плановые работы по переключению тепловых и водопроводных сетей на новые магистрали. Специалисты ООО «Газпром теплоэнерго МО» приступили к плановому переводу подачи тепла и горячего водоснабжения со старых сетей на новые в микрорайоне Новлянский и селе Федино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Данный этап является ключевым в масштабной модернизации, которая позволит существенно повысить надежность и качество коммунальных услуг для жителей 93 домов и 22 социальных объектов, включая детские сады, школы и поликлиники, на долгие годы вперед», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

В настоящее время энергетики и подрядные организации прикладывают все усилия, чтобы завершить работы в течение двух-трех дней. Работы ведутся при тесном взаимодействии с Правительством Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.