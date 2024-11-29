В Воскресенске продолжается борьба с несанкционированным выбросом стройотходов

В городском округе Воскресенск продолжается борьба с несанкционированной утилизацией строительных отходов на контейнерных площадках. Хорошим подспорьем в этой работе являются видеокамеры системы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На контейнерной площадке в микрорайоне Новлянский по улице Западной, д. 9, было зафиксировано новое нарушение, где незаконный сброс осуществлялся с легкового автомобиля с прицепом.

Выбрасывать строительный мусор на контейнерную площадку запрещено. На сайте Минэкологии есть реестр легальных перевозчиков стройотходы.рф, куда каждый житель Подмосковья может зайти, посмотреть и выбрать понравившегося ему отходоперевозчика. Там же можно оставить заявку на вывоз. Через сутки мусор забирают, отвозят на переработку и утилизацию, а заказчику предоставляют талон с полигона и акт об оказанных услугах.

Размер штрафа для граждан — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч рулей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.