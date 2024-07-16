В Воскресенске повысили надежность электроснабжения котельной

Объект обеспечивает теплоснабжение потребителей, проживающих на улицах: Ломоносова, Калинина, Рабочей и Спартака (более 50 многоквартирных домов), а также детского сада № 32, гимназии № 24, физкультурно-оздоровительного комплекса, Воскресенского колледжа.

Специалисты выполнили мероприятия по подготовке высоковольтного и низковольтного оборудования трансформаторной подстанции «ТП-Котельная» к работе в отопительный период. В начале июля было завершено техническое обслуживание и текущий ремонт двух трансформаторов мощностью по 1 000 кВА каждый, а также высоковольтных разъединителей и выключателей нагрузки, низковольтных рубильников.

Работы проводились под контролем министерства энергетики Московской области.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.