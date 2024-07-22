В Воскресенске отремонтируют 4,5 км кабельных и воздушных линий электропередачи

Специалисты «Мособлэнерго» в июле 2024 года завершили ремонт воздушной линии электропередачи для обеспечения надежного электроснабжения 77 частных домов Воскресенска, расположенных на улицах Ломоносова, Толстого, Рабочей, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

ВЛ-0,4 кВ отходит от подстанции ТП-17. Энергетики заменили на ЛЭП 1,3 км провода на самонесущий изолированный провод, стойкий к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям, а также смонтировали 55 опор и перенесли расчетные узлы учета. Выполнение ремонтных работ позволило повысить качество электроснабжения частных домов и снизить энергопотери.

Всего по программе капитального ремонта в 2024 году в г. о. Воскресенск работники АО «Мособлэнерго» планируют отремонтировать 4,5 км кабельных и воздушных линий электропередачи и электрооборудование четырех трансформаторных подстанций. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта будут выполнены в летние месяцы. Работы проводятся силами филиалов, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

«Работы по капитальному ремонту энергообъектов наши сетевые организации проводят в каждом муниципалитете региона под строгим контролем правительства Московской области и министерства энергетики Московской области. Так, в 2024 году «Мособлэнерго» отремонтирует 350 км воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 22 км больше, чем в 2023 году», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.