В Воскресенске обсудили модернизацию системы теплоснабжения

В администрации городского округа Воскресенск на оперативном совещании с руководителями структурных подразделений администрации, территориальных областных и федеральных ведомств глава муниципалитета Алексей Малкин обсудил самые важные вопросы этой недели. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одной из тем стали промежуточные итоги реализации государственной программы «Модернизация системы теплоснабжения на 2023–2027 гг.» в Московской области. Также намечены планы и сроки дальнейшей модернизации объектов тепло- и водоснабжения городского округа Воскресенск в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Традиционно напомнили о важности своевременной сдачи паспортов готовности к новому отопительному сезону, начиная с социальных организаций.

Так, в этом году в новом отопительном сезоне планируется ввод в эксплуатацию девяти блочно-модульных котельных. Также запланированы к реализации: реконструкция четырех объектов тепловых сетей общей протяженностью 6,5 километра, модернизация тепловых сетей пяти объектов протяженностью около 5 километров, строительство шести блочно-модульных котельных, а также модернизация одной котельной.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.

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