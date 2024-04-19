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В Воскресенске до конца года отремонтируют 27 кровель МКД

В Воскресенске до конца года отремонтируют 27 кровель многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В доме № 8 по ул. Мичурина строители подрядной организации ведут работы по ремонту кровли и восстановлению ее целостности.

Здание 1950 года постройки, поэтому необходимо выполнить полную замену устройства кровли. На данном этапе выполняется полный демонтаж старой крыши и устанавливается новая стропильная система, а по мере завершения будет обновлено покрытие кровли.

Все деревянные конструкции покрываются огнебиозащитным раствором. По мере завершения работ на крыше будут установлены снегозадерживающие элементы, ограждения и наружный водосток.

Отметим, что за соблюдением строительных норм и правил в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.