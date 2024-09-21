В Воскресенске активно готовятся к отопительному сезону

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, глава округа Алексей Малкин и специалисты профильных ведомств выехали на объекты теплоснабжения, где ведутся активные ремонтные работы.

«Через несколько дней мы планируем начать пробные запуски отопления в социальные объекты. Мы провели штаб по подготовке к ОЗП, выехали на объекты, где ведутся ремонтные работы», — сказал глава ведомства.

Сейчас в округе ведётся демонтаж газовых котлов в котельных города Белоозёрский и микрорайонов Лопатинский и Новлянский. Котельная в микрорайоне Москворецкий уже готова к эксплуатации. На улице Быковского в микрорайоне Фетровой фабрики меняют трубы отопления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.