В Восходе Подмосковья модернизируют систему водоотведения

Модернизация системы централизованного водоотведения продолжается в ЗАТО Восход в Подмосковье в рамках госпрограммы. Работы стартовали в октябре 2025 года и завершатся в конце 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Капитальные работы ведутся на объектах централизованного водоотведения в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». На данный момент строительная готовность составляет 20%.

Уже выполнены подготовительные мероприятия, демонтировано устаревшее оборудование, проведена откачка и очистка иловых карт. Также специалисты завершили армирование, устройство песчаной подушки, бетонные и сварочные работы.

В дальнейшем подрядчику предстоит провести земляные работы и проложить трубы методом горизонтально-направленного бурения, смонтировать ультрафиолетовые установки, выполнить гидроизоляцию резервуаров, проложить инженерные сети и электрику, а также благоустроить территорию.

Качество выполнения работ контролируют специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.