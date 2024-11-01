В Волоколамский автопарк поступили 52 новые единицы коммунальной техники

В Волоколамске поступили 52 новые единицы коммунальной техники. Благодаря ей коммунальным работникам будет гораздо легче и быстрее убирать снег с тротуаров и пешеходных дорожек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Четыре из них — это крупная автоматизированная техника:

два экскаватора-погрузчика TLB827;

два мини-погрузчика ANT 1000.

«Это маневренная и легкоуправляемая техника, которая будет очень кстати в зимний период. Поскольку машины многофункциональны, их можно будет применять и в летний сезон», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Стоит подчеркнуть, экскаватор-погрузчик обладает хорошей проходимостью, а грузоподъемность и высота выгрузки позволяют эффективно проводить различные погрузочные работы.

В свою очередь, мини-погрузчик ANT 1000 — это мощный и маневренный помощник в уборке снега при любых погодных условиях. Он способен работать даже при минус 40 градусов.

Такое обновление автопарка коммунальных служб Волоколамского округа стало возможным благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В 2023 году в Волоколамский округ поступили 17 единиц коммунальной техники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.