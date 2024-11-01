В Волоколамский автопарк поступили 52 новые единицы коммунальной техники
Фото - © МАУ "Волок-Медиа" (СМИ "Волоколамск сегодня")
В Волоколамске поступили 52 новые единицы коммунальной техники. Благодаря ей коммунальным работникам будет гораздо легче и быстрее убирать снег с тротуаров и пешеходных дорожек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Четыре из них — это крупная автоматизированная техника:
- два экскаватора-погрузчика TLB827;
- два мини-погрузчика ANT 1000.
«Это маневренная и легкоуправляемая техника, которая будет очень кстати в зимний период. Поскольку машины многофункциональны, их можно будет применять и в летний сезон», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.
Стоит подчеркнуть, экскаватор-погрузчик обладает хорошей проходимостью, а грузоподъемность и высота выгрузки позволяют эффективно проводить различные погрузочные работы.
В свою очередь, мини-погрузчик ANT 1000 — это мощный и маневренный помощник в уборке снега при любых погодных условиях. Он способен работать даже при минус 40 градусов.
Такое обновление автопарка коммунальных служб Волоколамского округа стало возможным благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
В 2023 году в Волоколамский округ поступили 17 единиц коммунальной техники.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.