В Волоколамске завершают благоустройство «народных троп»

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:58

На территории Московской области продолжается реализация программы «Пешком». В этом сезоне в Волоколамском городском округе благоустроено 4 пешеходных коммуникации общей протяженностью 271 метр. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Заасфальтированные «народные тропы» проложены по следующим адресам:

- от проезда Нагорного до улицы Парковой;

- в переулке Панфилова, вдоль дома № 4;

- в деревне Ботово от дома № 7 до ФАП;

- от улицы Ново-Солдатская, дом № 21/31 до остановки общественного транспорта.

В прошлом году обустроенные пешеходные пути для жителей округа появились в селах Болычево, Ярополец, Осташево и в деревне Судниково.

Программа «Пешком» реализуется с 2021 года по инициативе губернатора Московской области. Ее цель — обустроить маршруты во дворах и на общественных территориях, делая их наиболее комфортными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.