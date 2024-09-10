В Волоколамске зафиксировали 3 нарушения сброса отходов в контейнеры

В Волоколамском округе продолжается борьба с несанкционированной утилизацией отходов на контейнерных площадках. Так, в августе на территории округа нарушения были зафиксированы на контейнерной площадке вблизи дома № 17 на улице Энтузиастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасываются мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощенной процедуре. Размер штрафа для граждан — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч рулей.

Жителям Подмосковья нужно утилизировать мусор в том населенном пункте, где они проживают. Для этого необходимо заключить договор на вывоз бытовых отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.