В Волоколамске установили первую современную станцию водоочистки

сегодня в 12:31

В доме № 20 на улице Пороховской заработала новая станция водоочистки. Глава Волоколамска Наталья Козлова встретилась с жильцами и убедилась, что система работает без сбоев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Теперь из кранов идет чистая питьевая вода, соответствующая санитарным нормам. Жильцы отмечают, что исчезли ржавчина и неприятный запах.

Станция — полностью автоматизированная, ее производительность — 15 кубометров в час. Оборудование не требует постоянного контроля, что снижает расходы. В основе технологии — каскадная аэрация и фильтры тонкой очистки.

Во время визита глава округа попросила перенастроить систему, чтобы промывка шла днем, а не ночью. Это сделало работу станции тише и комфортнее для жильцов.

«Это наш пилотный проект, реализованный в рамках муниципальной программы. Люди довольны — вода действительно стала лучше, можно пить прямо из-под крана. Мы продолжим развивать систему водоочистки», — сказала глава округа Наталья Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.