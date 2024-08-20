В Волоколамске установили пандус высотой в 5 этажей для мальчика с ОВЗ

Недавно на встрече с жителями к временно исполняющей полномочия главы Волоколамского городского округа Наталье Козловой обратилась мама 10-летнего мальчика с ограниченными возможностями здоровья. Татьяна поделилась, что очень тяжело спускать сына с пятого этажа. Каждый раз ей приходилось коляску оставлять внизу, а ребенка носить на руках. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проблему семьи решили быстро. В доме на Школьном проезде установили откидной пандус для маленького Саши. Подъемные дорожки сделали на всех лестничных маршах с первого по пятый этажи.

«Безбарьерная среда — это норма современной жизни. Большинство жилых домов в Волоколамске построены много десятилетий назад, когда о безбарьерной среде никто не задумывался. Сегодня решаем эту проблему частично, там, где живут маломобильные волоколамцы», — сказала Наталья Козлова.

Теперь семье стало проще. Татьяна вместе с ребенком будут выходить на прогулку намного чаще.

«Большое спасибо всем, кто причастен к этому. На встрече жителей с ВРИП главой округа Натальей Козловой я оказалась случайно. Решила рассказать свою проблему. Меня услышали и помогли. Благодаря пандусу я теперь смогу спускать и поднимать ребенка на коляске прям до квартиры. Для нас это большая помощь. Стало намного удобнее», — рассказала мама 10-летнего мальчика с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.