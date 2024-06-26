В Волоколамске энергетики повышают качество электроснабжения потребителей

Компании «Россети Московский регион» — «Западные электрические сети» на территории Волоколамского городского округа продолжает выполнять комплекс технических мероприятий, цель которых — повышение надежности электроснабжения потребителей. Об этом сообщает администрация округа.

Так, вблизи деревень: Рысиха, Высочково, Щекотово, Федцово, а также в садоводческих объединениях «Энтузиаст» и «Барбарис», где проживает порядка 650 жителей, специалисты Волоколамского РЭС западного филиала отремонтировали шесть комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Помимо этого, на участке воздушной линии 10 кВ энергетики заменили 2,3 км алюминиевого провода на долговечный самонесущий изолированный провод (СИП). От данной линии электроснабжение получают 630 жителей деревень Рождественно и Лысцево.

В рамках освоения современного вида работ бригада Волоколамского РЭС выполнила под напряжением сухую чистку трансформатора мощностью 250 кВА в электроустановке 10/0,4 кВ в д. Владычино. Работы проводились без отключения потребителей от электроэнергии, то есть в момент выполнения технических мероприятий жители деревни, где проживает порядка 430 человек, вели привычный образ жизни, и электроснабжение подавалось в штатном режиме.

Своевременное выполнение комплекса технических мероприятий обеспечит бесперебойное функционирование электросетевого оборудования и значительно повысит надежность электроснабжения потребителей.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.