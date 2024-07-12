В Волоколамске энергетики обновили распределительные сети

В рамках программы специалисты компании «Россети Московский регион» в ходе подготовки электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду 2024–2025 гг. и с целью повышения надежности электроснабжения потребителей продолжают обновление распределительных сетей (0,4; 6-10 кВ) Волоколамского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Энергетики в деревнях Клишино, Чубарово и Федцово, где суммарно проживает более 800 жителей, отремонтировали три комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

На участке воздушной линии (ВЛ) 10 кВ специалисты заменили более 3 км алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный провод, который обеспечивает электроэнергией деревни: Малое Сытьково, Руза, Шилово и Малое Сырково, где в общей сложности проживает около 500 жителей.

Вблизи деревни Спасс и СНТ «Садко» (д. Калеево) энергетики произвели ручную расчистку от древесно-кустарниковой растительности более 3 га просеки вдоль ВЛ 10 кВ.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем министерства энергетики и правительства Московской области», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.