В Видном завершилась реконструкция электроподстанции

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На проспекте Ленинского Комсомола в Видном завершилась реконструкция трансформаторной подстанции, которую выполнили специалисты АО «Мособлэнерго» в целях повышения надежности электроснабжения потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию.

«В рамках реконструкции произведена замена оборудования в двух секциях распределительного устройства РУ-6 кВ. В ходе работ вертикальные однополюсные разъединители заменили на оборудование, соответствующее нормам безопасности обслуживания, пожаробезопасности и экологичности», — рассказали представители «Мособлэнерго».

В результате проведенных работ повысилось качество электроснабжения ряда потребителей в 5-м микрорайоне города: четырех многоквартирных жилых домов, центрального теплового пункта ЦТП-17 и расположенного на Жуковском проезде здания дошкольного учреждения Видновской школы № 7.

Замена оборудования подстанции снизит риск внештатных ситуаций, позволит энергетикам быстро и безопасно выполнять оперативные переключения.

Ранее в пресс-службе администрации Ленинского округа сообщили, что в муниципалитете предстоит решить еще одну актуальную для жителей проблему — регулярные перебои с электроснабжением в деревне Калиновка.

«Здесь требует замены старое трансформаторное оборудование, к которому подключены частные, не зарегистрированные линии. При авариях Россети не всегда могут оперативно восстановить электроснабжение, из-за чего люди остаются без света. Сейчас вместе с правительством Московской области рассматриваем возможность установки блочно-модульной трансформаторной подстанции в Калиновке», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.