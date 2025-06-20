В Тульской области отходы будут перерабатывать с помощью личинок мух

В регионе появится специализированный комплекс по переработке органики, где будут использоваться личинки черной львинки. Соответствующее соглашение подписано Российским экологическим оператором, Правительством Тульской области и компанией «Чистые технологии» в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба РЭО.

«В Тульской области будет построен уникальный комплекс переработки, который соответствует принципам экономики замкнутого цикла. На предприятии при помощи личинок мух будут утилизировать органические отходы», — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Инвестирует проект компания «Чистые технологии». Основным сырьем для переработки станут пищевые отходы.

«Площадка Петербургского международного экономического форума стала идеальным местом для заключения трехстороннего соглашения между ППК РЭО, компанией „Чистые технологии“ и руководством Тульской области. Это соглашение позволит реализовать масштабный инновационный экотехнологический проект по созданию современной инфраструктуры обращения с отходами, что, безусловно, будет способствовать развитию экономики и снижению нагрузки на окружающую среду. Уверен, что наше сотрудничество станет примером для других регионов», — заявил директор ООО «Чистые технологии» Аркадий Ясашный.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в Российской Федерации на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.