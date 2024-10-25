сегодня в 22:57

В Тучково обустроят парковочное место для инвалидов

В поселке Тучково Рузского округа прошел обход территории, сообщили в пресс-службе округа.

Заместитель главы Рузского городского округа Дмитрий Игнатьев совместно с начальником территориального отдела Тучково Виктором Русаковым и депутатами Совета депутатов Рузского городского округа Надеждой Серых, Дмитрием Барановым и представителем МБУ РГО «Благоустройство» провел обход в микрорайоне Восточный.

«Проверил качество содержания территории, также по результату обхода дал поручение обустроить парковочное место для инвалидов» — сообщил Игнатьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.