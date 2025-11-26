В ТУ «Гжель» Раменского округа появились 3 обновленные площадки для сбора мусора

В 2025 году в ТУ «Гжель» Раменского округа появились три модернизированные контейнерные площадки. Работы проводятся в рамках национального проекта «Экология» для обеспечения жителей Подмосковья необходимой инфраструктурой сбора и утилизации отходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По информации директора ТУ «Гжель» Нины Ширениной, модернизация площадок необходима для предотвращения беспорядка и образования стихийных свалок. Новые площадки соответствуют современным стандартам — на них увеличено количество контейнеров и предусмотрено специальное место для крупногабаритных отходов.

Площадки оборудованы контейнерами разных цветов для раздельного сбора мусора. Синие баки предназначены для сухих отходов — пластика, стекла и макулатуры. В серые контейнеры помещают смешанные отходы — средства гигиены, различные емкости и пищевые остатки. Цветовая система упрощает сортировку и ускоряет переработку материалов.

Отходы, попавшие в соответствующие контейнеры, направляются на переработку, что положительно влияет на экологическую обстановку в регионе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.