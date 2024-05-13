В ЦУРе отметили снижение числа вопросов по содержанию МКД в округах Подмосковья

На прошедшей неделе в центре управления регионом (ЦУР) зафиксировано уменьшение количества заявок в единую диспетчерскую службу в 7 муниципалитетах Подмосковья. Среди них Власиха — на 67%, Можайский — на 65%, Краснознаменск — на 23%. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

Отмечается снижение обращений жителей по вопросам очистки подъездных козырьков (-44%), устранения дефектов наружных стен дома (-31%), восстановления подачи холодной воды (-26%), и ряда других.

Так, в Красногорске обращений стало меньше на 13%. Здесь управляющие организации провели уборку подъездов в доме № 13 на Подмосковном бульваре, по улице Ленина в доме № 37, а также в деревне Глухово по адресу: ул. Романовская, дом № 19. В микрорайоне Опалиха восстановили освещение мест общего пользования дома № 9 по улице Пришвина, а в деревне Путилково отремонтировали входные двери в доме № 8 по Просторной улице.

В ГУСТ МО напомнили, что обратиться по вопросу содержания МКД можно, позвонив роботу Жене на номер 122 (доб. 4). Круглосуточно он примет заявку, распределит ее исполнителям, а затем перезвонит для подтверждения решения вопроса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.