В центре Сергиева Посада продолжают приводить в порядок зеленые насаждения

За дело взялись арбористы. Это специалисты, которые следят за состоянием здоровья деревьев, крупных кустарников, занимаются их уходом и обслуживанием. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

«Эти деревья были посажены в центре города около 3 лет назад. Сейчас планируем провести работы по мульчированию прикорневой зоны, подкормить растения и сделать санитарную обрезку», — рассказал Роман Афонченко, руководитель компании «Попилка.ru».

Санитарная обрезка избавит растения от сухих, больных и перекрещивающихся веток. Благодаря мульчированию к осени деревья получат хорошо структурированную, богатую питательными веществами почву.

В ближайших планах — привести в порядок деревья и кустарники от перекрестка Новоугличского шоссе и проспекта Красной Армии до Советской площади в Сергиевом Посаде. Следующим этапом арбористы планируют провести омолаживающую обрезку вдоль проспекта. Она применяется для стимулирования образования молодых побегов. Работы включают удаление старых, болезненных и поврежденных ветвей, а также чрезмерно загущенных участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.