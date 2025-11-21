В центре Клина модернизируют тепловые сети на улице Крюкова

В центре Клина на улице Крюкова продолжается реконструкция тепловой сети ЦТП-14, обеспечивающей теплом центральную часть города. Старые надземные трубы заменяют на современные подземные коммуникации. Работы планируется завершить к 15 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Реконструкция тепловой сети в центре Клина стартовала 1 ноября 2025 года. На данный момент выполнено около половины запланированного объема работ. Для перекладки трубопроводов временно закрыли часть дороги у дома № 4 по улице Крюкова, а жителям заранее сообщили о перекрытии и предложили альтернативные маршруты объезда.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между ООО «Газпром теплоэнерго МО» и администрацией городского округа Клин. Подрядчиком выступает АО «ГК «ЕКС», которое взяло на себя обязательства по восстановлению дорожного покрытия после завершения монтажа коммуникаций.

Обновление тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения и улучшить внешний вид центральной части города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провели, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения в Рузском муниципальном округе. Обновление коснется 8 котельных, 2 центральных тепловых узла (ЦТП) и 8,5 км теплосетей.

В муниципалитете некоторым объектам теплоснабжения более 40 лет. Они не справляются с ростом нагрузки, а прошедшей зимой начались аварии. Воробьев отметил, что котельные модернизируют и внутри, и снаружи, теплосети будут менять. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям.

«Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь 2 из 4 котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки. Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт 8 котельных и 2 центральных тепловых пунктов», — перечислил губернатор.