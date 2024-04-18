В трех округах Подмосковья проверили водоподвозящую технику

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В рамках комплекса мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду специалисты подведомственной организации аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» участвуют в тактико-специальных учениях по использованию водоподвозящей техники муниципалитетов региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Очередные учения прошли в округе Пушкинский: Ленинском и Раменском горокругах Подмосковья. Был отработан алгоритм взаимодействия ГКУ МО «МОС АВС», профильных ведомств и служб муниципальных образований при поступлении сигнала о необходимости выделения специальной техники для подвоза технической воды в случаях обнаружения возгораний торфяных месторождений.

Всего для практической проверки было представлено 16 единиц специальной техники.

Техника технически исправна, шанцевый инструмент, техническая документация в наличии.

Практически отработан вопрос заполнения емкостей с помощью мотопомпы. Слив производился с помощью собственных насосов, установленных на представленном оборудовании. По результатам работы составлена ведомость проверки, а также актуализирован региональный реестр водоподвозящей техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.