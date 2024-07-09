В трех округах Подмосковья проверено 6 км трубопроводов за сутки

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы продолжают активное участие в работе муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. Испытания в течение последних суток провели в Наро-Фоминске, Красногорске и Одинцовском округе, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В трех муниципалитетах было протестировано 6 погонных км теплопроводов в двухтрубном исполнении. Испытания показали, что утечек не выявлено, что свидетельствует о готовности тепловых сетей к работе в предстоящий осенне-зимний период 2024–2025 годов. По итогам гидроиспытаний составлены акты установленного образца.

«Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей является важной составляющей подготовки к отопительному сезону. Результаты текущих испытаний показывают, что системы находятся в исправном состоянии и готовы обеспечить надежное теплоснабжение жителей», — прокомментировал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.