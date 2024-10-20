В трех многоквартирных домах Химок отключат холодную воду

сегодня в 15:24

В связи с проведением ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения прекращена подача холодной воды в 3 многоквартирных домах Химок. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С 11:30 вода отключина в 3 многоквартирных домах по адресам: мкр. Подрезково, ул. Мира, д. 1,2,3.

Сотрудники ОАО Химкинский водоканал, деятельность которого курирует министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, оперативно проводят необходимые ремонтные работы.

Плановый срок завершения работ и восстановления водоснабжения — 17:30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.