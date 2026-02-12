В Тендиково Дмитровского округа начали строить газопровод для социальной газификации

В деревне Тендиково Дмитровского округа специалисты АО «Мособлгаз» приступили к строительству распределительного газопровода для социальной газификации. Работы планируют завершить в апреле, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В Тендиково Дмитровского округа стартовал важный этап программы социальной газификации. Специалисты АО «Мособлгаз» начали строительство распределительного газопровода среднего давления, который обеспечит природным газом жителей деревни.

Протяженность новых сетей составит около 1 200 метров. К инфраструктуре смогут подключиться 15 домовладений, владельцы которых уже подали заявки. Завершить строительно-монтажные работы планируют в апреле, после чего начнутся технические подключения абонентов. Благодаря этому жители смогут использовать газ уже в ближайший отопительный сезон.

Проект реализуется в рамках государственной программы социальной газификации Московской области. Газовые сети подводят до границ участков за счет бюджета, что снижает финансовую нагрузку на жителей.

Начальник Дмитровской районной эксплуатационной службы филиала «Север» АО «Мособлгаз» Владимир Ярцев отметил, что социальная газификация — один из приоритетов компании. По его словам, строительство газопровода в Тендиково повысит качество жизни, обеспечит доступ к надежному источнику энергии и снизит использование угля и дров.

Работы в Тендиково входят в комплексный план по развитию инфраструктуры Дмитровского округа. Переход на природный газ позволит жителям сократить коммунальные расходы и создать более комфортные и безопасные условия в домах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.