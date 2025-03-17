В Талдоме обновили ЛЭП для надежности электроснабжения 210 домов в СНТ «Кинокадр»

В начале марта энергетики провели реконструкцию воздушной линии ВЛ-0,4 кВ, которая проложена от трансформаторной подстанции ТП-1013. В ходе работ неизолированный провод был заменен на самонесущий изолированный провод (СИП), протяженностью 800 метров. У СИП высокая механическая прочность, обрывы этого провода маловероятны даже при падении на него тяжелых предметов, он имеет больший срок службы и меньшие затраты при эксплуатации ЛЭП.

Работы, проведенные в рамках программы капитального ремонта, позволят повысить надежность электроснабжения запитанных от ЛЭП потребителей, снизят потери электроэнергии в сетях и обеспечат возможность для дальнейшего подключения новых абонентов в садовом товариществе.

Программа капитального ремонта ежегодно реализуется «Мособлэнерго» в каждом округе Подмосковья, где расположены сети компании. Наибольшие объемы в рамках программы выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.