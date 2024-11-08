В Талдоме объявлен конкурс на строительство блочно-модульной котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной на 11 МВт в городском округе Талдомский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «строительство автоматизированной блочно-модульной котельной производительностью 11 МВт по адресу: Талдомский г. о., р. п. Северный, ул. Садовая, д. 12». Режим работы: зимний режим — в соответствии с расчетной нагрузкой тепловых сетей; летний режим — в соответствии с расчетной нагрузкой ГВС в объеме нормативного среднечасового водопотребления при отключении отопительной нагрузки.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Талдомский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.