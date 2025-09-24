сегодня в 10:59

В Ступине прошли пробные топки на котельных

С 15 сентября в Московской области стартовали пробные топки — важный этап подготовки к отопительному сезону. Они позволяют протестировать котельные, теплосети и резервные топливные системы до наступления настоящих холодов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подготовку к началу отопительного сезона обсудили в ходе общегородского совещания под руководством главы округа Сергея Мужальских.

В городском округе Ступино функционируют 32 котельные. За первую неделю пробные топки проведены на 88% из них. На оставшихся объектах работы завершаются в ближайшие дни.

Специалисты тестируют: работу котлов и насосов, системы автоматики и безопасности, давление в сетях — чтобы тепло равномерно доходило до каждого дома. При необходимости параметры корректируются — это позволяет избежать аварий и перебоев, когда температура на улице действительно упадет.

В связи с прогнозируемым похолоданием принято решение ускорить процесс. Уже на этой неделе тепло появится в социальных учреждениях — школах, детсадах и больницах. Через неделю начнется подключение жилых многоквартирных домов.

«Мы ускоряем процесс запуска тепла в связи с ожидаемым похолоданием. Уже на этой неделе тепло поступит в школы, детские сады и больницы, а затем начнется подключение жилых домов», — отметил глава округа Сергей Мужальских.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.