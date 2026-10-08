В Ступино обсудили повышение надежности электроснабжения

Глава Ступино Сергей Мужальских 6 октября провел оперативное совещание по вопросам качества и надежности электроснабжения округа. Он поручил профильным службам контролировать реализацию программ и соблюдать сроки работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Электроснабжение Ступино обеспечивают «Мособлэнерго», «Россети Московский регион» и «Оборонэнерго». Содержание сетей и ремонт оборудования ведутся в рамках капремонта, инвестиционной программы и субсидирования.

Из 20 объектов капремонта на 2026 год работы завершены на 18, оставшиеся два планируют закончить до конца ноября. Отремонтированы линии на улицах Тургенева, Андропова и Гоголя, в селе Хатунь, поселке Малино и поселке городского типа Михнево. Реконструирован центральный распределительный пункт на улице Пристанционной.

По инвестиционной программе реконструируют кабельно-воздушную линию 10 кВ ТЭЦ-17 — РТП-12 длиной 3,6 км. Работы выполнены на 50%, завершение намечено на декабрь 2026 года. Проект повысит пропускную способность линии и надежность электроснабжения. По программе повышения надежности работы завершены на пяти из семи объектов, еще два планируют закончить в декабре 2026 года.

В 2025 году администрация и «Мособлэнерго» согласовали 11 дополнительных объектов для программы на 2027–2029 годы. Предусмотрены строительство подстанции взамен ТП-201, реконструкция пяти кабельных линий 10 кВ длиной 19,6 км и воздушных линий 0,4 кВ в пяти СНТ — «Горсад-1», «Лесная поляна», «Металлург-4», «Металлург-7А» и «Машиностроитель-1».

К сетям «Мособлэнерго» присоединены 28 СНТ округа. Сети девяти уже переданы на баланс компании. Для последующей приемки обследуют имущество СНТ «Машиностроитель-2», «Машиностроитель-2А», «Восход» и «Соцобеспечение». Работа с председателями товариществ по передаче сетей ведется постоянно.

Программа «Россети Московский регион» для Ступинского района электрических сетей на 2026 год включает 103 мероприятия. За первое полугодие выполнено 25. По итогам совещания Сергей Мужальских поручил постоянно контролировать реализацию программ и выполнить мероприятия в срок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.