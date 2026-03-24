В Ступино начали капремонт крыши дома на улице Дружбы

Фонд капитального ремонта Московской области приступил к обновлению кровли трехэтажного дома № 3 на улице Дружбы в селе Ситне-Щелканово горокруга Ступино. Работы на площади 540 кв. м завершат к началу мая, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Дом 1993 года постройки капитально ремонтируют впервые. Сейчас готовность объекта составляет 25%.

Специалисты смонтируют новую стропильную систему с огнебиозащитной обработкой деревянных конструкций, уложат современное кровельное покрытие и утеплят чердачное пространство. Также они приведут в порядок вентиляционные шахты, установят защитное ограждение и обновят наружный водосток.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в этом году изменился порядок заключения контрактов.

«Среди ключевых нововведений этого года — заключение договоров подряда сроком до одного года. При этом один контракт будет включать не более пяти домов, а все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса», — отметил Григорьев.

В ведомстве подчеркнули, что замена стропильной системы повысит надежность кровли. Новый каркас рассчитан на высокие снеговые и ветровые нагрузки, а специальная пропитка защитит древесину от возгорания, гниения и грибка. После завершения работ здание получит дополнительную защиту от неблагоприятных погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.