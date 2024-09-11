В Ступине завершается подготовка к осенне-зимнему периоду

«Общий процент готовности муниципалитета к осенне-зимнему периоду по основным показателям — 100%», — уточнил Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, в рамках подготовки к зиме проверено состояние 848 многоквартирных домов, 39 котельных, 14 центральных тепловых пунктов, 91 ВЗУ, тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, другое. Подготовлены запасы топлива.

«Все котельные прошли планово-предупредительные ремонты. В селах Большое Алексеевское и Ситне-Щелканово введены в эксплуатацию новые блочно-модульные котельные мощностью 7 МВт и 10,5 МВт соответственно. В ближайшее время будет введена в эксплуатацию БМК мощностью 1,5 МВт в Михнево-3», — уточнил Сергей Мужальских.

В муниципалитете ведется работа по подключению котельных к диспетчеризации. Это позволит контролировать их работу удаленно, реагировать на аварийные ситуации оперативно. Установлены датчики передачи параметров теплоносителя, в ближайшее время начнется передача данных по 31 тепловому источнику.

Управляющими компаниями округа выполнен ремонт 129 подъездных козырьков, 123 входных групп, 8060 п. м межпанельных швов, 17981,4 кв. м кровли, замена участков 646 п. м трубопроводов и другие виды работ.

Губернатор Андрей Воробьев обсудил с областным правительством и главами округов подготовку к предстоящему отопительному сезону.

«В этом году мы многое изменили и усилили в подготовке Подмосковья к осенне-зимнему периоду. Стараемся отработать каждый муниципалитет так, чтобы сети, котельные, основные узлы систем теплоснабжения надежно функционировали и были полностью готовы к пиковым нагрузкам зимой. Важно своевременно завершить капремонты сетей и диспетчеризацию котельных, провести опрессовку и гидравлические испытания, отработать алгоритмы противоаварийных действий, подготовить МКД», — сказал Андрей Воробьев.