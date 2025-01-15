В Ступине заменили контейнеры на пяти площадках за неделю

В городском округе Ступино по пяти адресам поменяли старые контейнеры для ТКО с 6 по 12 января. Новые баки взамен старых установили по двум адресам в поселке Михнево — на улице Донбасская и улице Кооперативная, дом 8, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Работы в этом направлении не прекращаются: наша команда стремится к тому, чтобы обеспечить современными и удобными баками площадки городских округов и сделать наше Подмосковье чище и еще уютнее», — сообщает Каширский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Контейнеры заменили в селе Семеновское на улице Совхозная, дом 5, в деревне Марьинка, селе Старая Ситня на улице Советская, дом 11.

Помимо этого, за время праздников Каширский региональный оператор установил дополнительные или заменил старые баки по четырем адресам в округе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.