В Ступине заменили баки на четырех площадках во время новогодних праздников

В городском округе Ступино по четырем адресам поменяли старые или установили новые контейнеры в период новогодних и рождественских праздников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В праздничные дни работа по установке и замене контейнеров на площадках не останавливалась ни на минуту. В эти периоды генерация мусора значительно возрастала, что усложняло задачу, особенно учитывая запаркованные автомобили на подъездных путях к площадкам. Несмотря на все трудности, наша команда успешно справилась с поставленными задачами», — говорится в сообщении Каширского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Как рассказал каширский регоператор, в деревне Петрищево на улице Цветочная, 2, заменили баки для твердых коммунальных отходов. Также баки заменили в городе Ступино на улице Тимирязева, 5.

Новые баки установили в деревне Кануково на улице Урожайная и в поселке Михнево на улице Ленина, 15.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.