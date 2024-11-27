В Ступине выявлены случаи незаконного сброса стройотходов

сегодня в 14:16

В округе Ступино ведется борьба с несанкционированной утилизацией строительных отходов на контейнерных площадках. Хорошим подспорьем в этой работе являются видеокамеры системы «Безопасный регион». Камеры зафиксировали нарушение по адресу: с. Мещерино, ул. Новая, д. 1, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Утилизировать отходы необходимо в специализированные бункеры, в ином случае сброс около контейнерных площадок является административным нарушением в области охраны окружающей среды и преследуется по закону.

Размер штрафа для физических лиц — до 70 тысяч рублей, на должностных лиц — до 100 тысяч, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

На контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов нельзя складировать строительные отходы: строительные смеси, кровельные материалы, доски, бревна, оконные рамы, кирпичи, блоки, рулоны старых обоев, керамическую плитку и т. д.

На сайте Минэкологии региона размещен реестр легальных перевозчиков стройотходы.рф, где каждый житель может выбрать отходоперевозчика, оставить заявку на вывоз.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.