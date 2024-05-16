В Ступине проведут капитальный ремонт котельной до июля 2024 года

В подмосковном Ступине планируют завершить капремонт котельной до июля текущего года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту котельной в округе Ступино», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту котельной (в части замены котла) по адресу: округ Ступино, мкр. «Б».

Подрядчик обязуется выполнить строительные и пуксо-наладочные работы, включающие разборку обмуровки котла, демонтажные/монтажные работы, арматуру котла, монтаж газовой части котла, обмуровочные работы, монтаж автоматики безопасности, наладку автоматики.

Срок окончания работ — июль 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.