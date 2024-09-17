сегодня в 12:06

В Ступине проведена подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону

В г. о. Ступино к осенне-зимнему периоду подготовлено 848 многоквартирных домов в соответствии с утвержденным графиком, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Паспорта готовности МКД к эксплуатации в отопительный период проверены специализированными организациями на соответствие требованиям газовой безопасности», — рассказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Работниками управляющих компаний и ТСЖ выполнено: восстановление теплового контура, ремонт кровельного покрытия, теплоизоляция внутренних инженерных сетей, ревизия запорной арматуры, герметизация межпанельных швов, а также другие виды работ, направленные на проверку функционирования дымовых и вентиляционных каналов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.